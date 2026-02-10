Warner Bros. stimmte einer Übernahme durch Netflix zu, und der Hollywood-Konzern müsste 2,8 Milliarden Dollar zahlen, wenn er den Deal aufkündigt. Netflix-Rivale Paramount will die Zahlung übernehmen.
Los Angeles - Im Bieterwettstreit um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers gibt der Konkurrent Paramount nicht auf und ist zu weiteren Milliardenzahlungen bereit. So bot Paramount an, die Zahlung von 2,8 Milliarden Dollar (2,35 Mrd Euro) zu übernehmen, die Warner an Netflix bei einer Auflösung des bereits vereinbarten Übernahmedeals mit dem Streaming-Riesen überweisen müsste.