Ein Abend im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen endete für einen 43-Jährigen im Krankenhaus. Er war von einem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden.

Julia Amrhein 15.05.2026 - 11:00 Uhr

Ein 43-Jähriger ist am Donnerstag in einem Biergarten im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Laut Polizei hatte der Mann dem späteren Opfer gegen 20.10 Uhr plötzlich so heftig ins Gesicht geschlagen, dass dieser zu Boden ging. Der 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, während der Angreifer sich aus dem Staub machte.