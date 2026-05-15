Ein Abend im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen endete für einen 43-Jährigen im Krankenhaus. Er war von einem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen worden.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 43-Jähriger ist am Donnerstag in einem Biergarten im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Laut Polizei hatte der Mann dem späteren Opfer gegen 20.10 Uhr plötzlich so heftig ins Gesicht geschlagen, dass dieser zu Boden ging. Der 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, während der Angreifer sich aus dem Staub machte.

 

Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen

Der Unbekannte wurde als groß, blond und in Schwarz gekleidet beschrieben. Zudem soll er eine Sonnenbrille getragen haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich gut einhundert Gäste in dem Biergarten auf, weshalb die Kriminalpolizei auf Hinweise von Zeugen hofft. Diese mögen sich unter 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de melden.