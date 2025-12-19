Ein Teil der B27-Sperrung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) soll noch vor Heiligabend aufgehoben werden. Von Süden kommend sind dann bis zum Bahnhof wieder alle Spuren frei.
19.12.2025 - 20:30 Uhr
Nachdem es zuletzt eher schlechte Nachrichten zur Sanierung der B27 in Bietigheim-Bissingen gegeben hatte, vermelden Regierungspräsidium Stuttgart und die Stadtverwaltung nun etwas Positives: „Vor Weihnachten wird die B27 im Bauabschnitt 3 zwischen den Knotenpunkten Bahnhofstraße und dem Gröninger Weg ohne Einschränkungen in beiden Richtungen wieder zweistreifig freigegeben.“