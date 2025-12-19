Ein Teil der B27-Sperrung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) soll noch vor Heiligabend aufgehoben werden. Von Süden kommend sind dann bis zum Bahnhof wieder alle Spuren frei.

Nachdem es zuletzt eher schlechte Nachrichten zur Sanierung der B27 in Bietigheim-Bissingen gegeben hatte, vermelden Regierungspräsidium Stuttgart und die Stadtverwaltung nun etwas Positives: „Vor Weihnachten wird die B27 im Bauabschnitt 3 zwischen den Knotenpunkten Bahnhofstraße und dem Gröninger Weg ohne Einschränkungen in beiden Richtungen wieder zweistreifig freigegeben.“

Die Voraussetzungen dafür seien am zweiten Dezember-Wochenende geschaffen worden, als die Asphaltarbeiten im Bereich der Bahnhofskreuzung abgeschlossen wurden.

Aktuell werden im Mittelstreifen der B27 in diesem Bereich noch Fahrbahninseln aufgeklebt. Diese Arbeiten und der Abbau der restlichen Verkehrssicherung mit Reinigung dauern bis Anfang der Weihnachtswoche.

In diesem Bereich sollen ab 23. Dezember wieder vier Spuren zur Verfügung stehen. Foto: Werner Kuhnle

Voraussichtlich im Laufe des Dienstags, 23. Dezember, sollen die Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sein. Die Sperrung des Bahn-Parkhauses könne dann erst aufgehoben werden.

Stützmauer und Gehweg frei

Das Poststräßle und die Freiberger Straße sind von Ludwigsburg kommend bereits einspurig Richtung Hofmeister und Valeo beziehungsweise Richtung Buchzentrum befahrbar. Der neue Gehweg entlang der Valeo-Stützmauer ist auch bereits wieder begehbar.

Nach einer Winterpause werden im kommenden Jahr Restarbeiten im Bauabschnitt rund um den Bahnhof durchgeführt. Zudem wird die laufende Sanierung im Bauabschnitt 4 zwischen der Wilhelmstraße und der Geisinger Straße fortgesetzt. Bis voraussichtlich Mitte Mai wird auf Höhe McDonald’s und der dortigen Eisenbahnbrücke noch gebaut werden.

Umbau der Auwiesenbrücke

Ein Schwerpunkt der Arbeiten 2026 ist der Umbau des Knotens der B27 mit der Auwiesenbrücke sowie der Sanierung der Brücke selbst. Diese Arbeiten sollen mit Beginn der Pfingstferien 2026 starten, um diese rechtzeitig vor dem Pferdemarkt abschließen zu können.

Parallel ist der Umbau des Knotens der B27 mit der Geisinger Straße vorgesehen. Dieser kann jedoch erst beginnen, sobald die Arbeiten im Poststräßle beendet sind, um die Erreichbarkeit des Krankenhauses für Rettungskräfte sicherzustellen.