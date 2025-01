Keine Vorabinfo, mangelhafte Planung und Umsatzeinbußen: Schon 2024 hat die Baustelle auf der B 27 in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) für Verdruss bei Tankstelleninhaber Matthias Breier gesorgt. Heuer könnte es noch schlimmer werden.

Frank Ruppert 11.01.2025 - 11:28 Uhr

„Ich will mich gar nicht gegen die Baustelle stemmen, ich appelliere nur an die menschliche Intelligenz“, sagt Matthias Breier. Er betreibt die Avia-Tankstelle an der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen. Wegen umfangreicher Bauarbeiten an Belag und Leitungen war die B 27 von der Autobahn kommend bis zu seiner Baustelle im vergangenen Jahr schon insgesamt 13 Wochen teilweise gesperrt.