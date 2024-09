Eine 69-Jährige ist in Bietigheim-Bissingen beim Aussteigen aus einem Linienbus in der Tür eingeklemmt und am Arm verletzt worden. Als sie zur Klärung des Vorfalls ein Foto des Busses machen will, fährt der Fahrer einfach weiter.

Julia Amrhein 24.09.2024 - 18:06 Uhr

Eine 69-Jährige ist am Samstag in Bietigheim-Bissingen in einer Bustür eingeklemmt worden. Statt sich aber um die Frau zu kümmern, fuhr der Busfahrer einfach davon – weshalb jetzt die Polizei involviert ist. Wie diese mitteilt, wollte die Frau gegen 16 Uhr in der Stuttgarter Straße an der Haltestelle „DLW“ aus dem Linienbus in Richtung Bönnigheim aussteigen. Sie nutzte dazu den hinteren Ausstieg – dessen Türen sich allerdings plötzlich schlossen und dabei den Arm der 69-Jährigen einklemmten, wodurch diese verletzt wurde.