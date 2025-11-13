500 Jobs in Gefahr, Auftragseinbruch um mehr als 30 Prozent – und doch verbreitet der Chef Zuversicht. Was hinter dem Optimismus steckt.

red/dpa 13.11.2025 - 10:03 Uhr

Der Hersteller von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen Dürr hat im dritten Quartal die Handelskonflikte und die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Unter dem Strich sank das Ergebnis um 17,5 Prozent auf 25,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) mitteilte. Der Umsatz ging um 1,1 Prozent auf rund eine Milliarde Euro zurück.