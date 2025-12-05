 
  Region
  Landkreis Ludwigsburg

  Durchsuchung bei Stadtwerke-Chef war unrechtmäßig

Bietigheim-Bissingen Durchsuchung bei Stadtwerke-Chef war unrechtmäßig

Herbert Marquard: „Die Vorwürfe sind nicht einmal ansatzweise belegt.“ Foto:  

Dem Interimschef der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, Herbert Marquard, wurde Vorteilsnahme unterstellt, was zu einer Wohnungsdurchsuchung führte. Doch die war rechtswidrig.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Das Landgericht Karlsruhe hat eine Wohnungsdurchsuchung, welche Mitte August beim Interims-Geschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, Herbert Marquard, durchgeführt worden war, für unrechtmäßig erklärt. Laut einem Bericht der Badischen Neuesten Nachrichten heißt es in dem richterlichen Beschluss, die Durchsuchungsanordnung entspreche nicht den gesetzlichen Anforderungen. Zudem sei sie rechtswidrig, weil kein Tatverdacht vorgelegen habe.

 

Gegenüber dieser Zeitung bestätigte ein Sprecher des Gerichts, man habe am 26. November den entsprechenden Beschluss des Amtsgerichts Pforzheim zu einer Durchsuchung aufgehoben. Außerdem sei die Herausgabe der im Rahmen der Durchsuchung sichergestellten Gegenstände angeordnet worden.

Ermittlungen nach anonymem Hinweis

Nach einem anonymen Hinweis hatte die Staatsanwaltschaft Pforzheim gegen den 71-jährigen Marquard Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der persönlichen Vorteilsnahme während seiner früheren Tätigkeit als Chef der Stadtwerke Pforzheim (SWP) aufgenommen. Konkret ging es dabei um die Vergabe der Beleuchtung des Pforzheimer Heizkraftwerks, bei der Marquard keine Vergleichsangebote eingeholt haben soll. Als Grund dafür wurden offenbar freundschaftliche Kontakte zum Prokuristen des Dresdner Beleuchtungsunternehmens unterstellt.

