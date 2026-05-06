Bietigheim-Bissingen Ein Jahr nach Wildermuth-Aus: Letzte Verfahren vor Gericht
Im Mai 2025 wurde das Ende von Wildermuth Bau in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) bekannt. Viele Arbeiter klagten gegen die Kündigung, nun enden die Verfahren.
Im Mai 2025 wurde das Ende von Wildermuth Bau in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) bekannt. Viele Arbeiter klagten gegen die Kündigung, nun enden die Verfahren.
Vor etwa einem Jahr drang das Aus der Wildermuth Bau in Bietigheim-Bissingen an die Öffentlichkeit. Die Baufirma verkündete das Ende des Geschäftsbetriebs nach 119 Jahren. Grund seien die ausbleibenden Aufträge im Hoch- und Tiefbau, hieß es damals. Viele der etwa 100 betroffenen Mitarbeiter gingen gegen ihre Kündigungen vor, jetzt stehen auch die letzten Verfahren vor dem Abschluss.