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Bietigheim-Bissingen Enztown Festival vor zweiter Ausgabe: Das wird geboten

Bietigheim-Bissingen: Enztown Festival vor zweiter Ausgabe: Das wird geboten
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So sah es beim Enztown Festival 2025 aus. Foto: privat

Musik, Foodtrucks und diverse Aktionen versprechen die Organisatoren des Enztown Festivals am kommenden Samstag. Dahinter steckt ein langfristiges Ziel.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Nach der Premiere 2025, findet am Samstag, 4. Juli, ab 14.30 Uhr das Enztown Festival zum zweiten Mal im Wiesental in Bissingen statt. Erwartet werden mehrere hundert Besucher, der Eintritt ist frei. Musikalisch setzt das Festival auf eine Mischung aus regionalen und überregionalen Bands.

Headliner sind die Ska- und Reggae-Band „Spicy Roots“. Hinzu kommen die Punkrock-Band „Der Ganze Rest“, die Ludwigsburger Formation „Limanja“ mit ihrem Mix aus orientalischem Psychedelic Rock und Soul. Mit dabei sind zudem die Mannheimer Indie-Pop-Band „Kabinett“ sowie „Rêverie“ aus dem Landkreis Ludwigsburg. Die Band hatte sich im April beim ersten Enztown-Newcomer-Contest im Jugendhaus 4D durchgesetzt und wird nun beim Festival auftreten.

Zum Rahmenprogramm gehören Foodtrucks, Informationsstände lokaler Initiativen und Vereine sowie verschiedene Kunst- und Mitmachaktionen. Auch Organisationen wie die DLRG und die Landfrauen beteiligen sich am Festival. Für Kinder gibt es laut Veranstalter einen eigenen Bereich mit Zirkusangeboten, Schminken und Betreuungsmöglichkeiten.

Kulturelle Infrastruktur

Veranstalter des Festivals ist die Kulturinitiative Enztown. Deren Vorstand Daniel Behrens sieht das Festival als langfristiges Projekt. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2025 und der Vereinsgründung sollen künftig weitere kulturelle Veranstaltungen folgen. „Ziel ist es, langfristig eine kulturelle Infrastruktur zu schaffen, die unabhängig von wirtschaftlichen Interessen funktioniert und möglichst vielen Menschen offensteht“, teilt die Kulturinitiative mit.

Bereits in diesem Jahr organisierte der Verein neben dem Newcomer-Contest historische Fahrradtouren, Vorträge, Lesungen und politische Bildungsveranstaltungen. Perspektivisch soll das Festival weiterwachsen und sich als fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Bietigheim-Bissingen etablieren.

Viele der Beteiligten beim Verein waren bereits in den 1990er- und 2000er-Jahren bei Veranstaltungen wie „Rock gegen Rechts“ in Ludwigsburg und Bietigheim aktiv. Das Festival soll für Vielfalt, Solidarität, Menschenrechte und ein friedliches Zusammenleben stehen.

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