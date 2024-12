Halbes Jahr nach Hochwasser Walheimer fühlen sich allein gelassen: „So etwas darf nie wieder geschehen“

Nach einem Hochwasser wie dem in Walheim (Kreis Ludwigsburg) sollten Betroffene eigentlich in die Aufarbeitung einbezogen werden. In der Neckargemeinde wollen viele Flutopfer wissen, wie so eine Katastrophe in Zukunft verhindert wird.