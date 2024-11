Drei Männer wollen in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten in Bietigheim-Bissingen sprengen. Ermittler hatten bereits zuvor einen der Verdächtigen im Visier – nun folgte der Zugriff.

Matthias Kapaun 05.11.2024 - 15:10 Uhr

Drei Männer im Alter von 23, 23 und 26 Jahren sollen in der Nacht zum Dienstag versucht haben, einen Geldautomaten einer Bank in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) zu sprengen. Polizeibeamte erwischten die Männer auf frischer Tat und nahmen sie fest.