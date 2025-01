Unbekannte haben Kunden in einem Supermarkt in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) verschiedene Streiche – sogenannte „Pranks“ – gespielt und die Reaktionen gefilmt und veröffentlicht. Da dies allerdings heimlich und ohne Genehmigung der Beteiligten passierte, ermittelt jetzt die Polizei.

Julia Amrhein 17.01.2025 - 16:07 Uhr

Jeder hat vermutlich in den Sozialen Medien schon mal ein sogenanntes „Prank“-Video gesehen: Kurze Videos, in denen Passanten größere und kleinere Streiche gespielt und deren Reaktionen gefilmt werden. Solche Videos sind am Dienstag auch in Bietigheim-Bissingen in einem Supermarkt in der Talstraße gedreht und anschließend veröffentlicht worden – allerdings mit versteckter Kamera und ohne Genehmigung, weshalb nun die Polizei ermittelt.