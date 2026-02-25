In Bietigheim-Bissingen sind zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Die Polizei sucht Zeugen, um den Unfallhergang zu klären – insbesondere was die Ampelschaltung angeht.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die bei der Klärung eines Unfalls helfen können, der sich am Dienstagnachmittag in Bietigheim-Bissingen ereignet hat. Eine 66-Jährige hatte gegen 16 Uhr in der Wobachstraße an einer roten Ampel warten müssen. Als diese auf Grün umschaltete, bog die Frau nach links in die Stuttgarter Straße ab – wobei sie jedoch mit dem Audi eines 54-Jährigen zusammenstieß.

 

Der Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Audi-Fahrer in der Stuttgarter Straße auf der linken Fahrspur in Richtung Ludwigsburg unterwegs gewesen und hatte seinerseits das für ihn geltende Rotlicht übersehen. Die 66-Jährige wie auch der 54-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt. Die beiden Wagen mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Ampelschaltung geben können, mögen sich unter 0 71 42 / 40 50 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de melden.