Eine Seniorin hatte sich am Montagabend in ihrem Garten am Hexenwegle in Bietigheim-Bissingen aufgehalten, als sie von einer Weinflasche am Arm und an der Hand getroffen wurde. Aber wer hat die Flasche geworfen?

Julia Amrhein 31.07.2024 - 10:28 Uhr

Eine Seniorin ist am Montagabend in ihrem Garten von einer fliegenden Weinflasche getroffen und verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach dem bislang unbekannten Werfer. Die Grünfläche gehört zu einem Wohngebäude in der Hauptstraße und grenzt an das sogenannte Hexenwegle an.