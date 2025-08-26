Unbekannte sind über das Wochenende in die Lagerhalle einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Bissingen (Kreis Ludwigsburg) eingestiegen. Dort hinterließen sie Verwüstung.

Julia Amrhein 26.08.2025 - 11:00 Uhr

Normalerweise sind Einbrecher auf der Suche nach Wertvollem, in Bietigheim-Bissingen waren Unbekannte am Wochenende jedoch offenbar eher von Zerstörungswut getrieben. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter in die Lagerhalle einer Firma in der Carl-Benz-Straße eingestiegen – um dann mit einem Gabelstapler durch die Halle zu fahren, wobei sie eine Spur der Verwüstung hinter sich her zogen.