Im Wohngebiet Buch in Bietigheim-Bissingen läuft derzeit der Glasfaserausbau. Das nutzen Betrüger, um Bürger zum Unterzeichnen von vermeintlich notwendigen Verträgen zu drängen.

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) treiben derzeit den Glasfaserausbau im Wohngebiet Buch voran. Diesen Umstand machen sich offenbar Betrüger zunutze, wie die SWBB in einer Pressemitteilung warnt. In den vergangenen Tagen seien bei den Stadtwerken mehrere Meldungen eingegangen, „dass sich Personen als SWBB-Mitarbeiter ausgeben, um Glasfaserangebote sowie Strom- und Gaslieferverträge abzuschließen“.

Betrüger drohen mit Rückbau der Anschlüsse Wie die SWBB weiter ausführt, behaupten die Betrüger gegenüber den Bewohnern der Häuser, dass deren Anschlüsse wieder zurückgebaut werden müssen, wenn diese nicht zeitnah einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen. „Dies soll den nötigen Abschlussdruck erzeugen“, so die SWBB. Die Betrüger scheinen aktuell vorrangig im Wohngebiet Buch unterwegs zu sein. Dort finden derzeit im Feldle und in der Bromberger Straße noch Tiefbauarbeiten statt, was die Unbekannten für mehr Glaubwürdigkeit ausnutzen.

Die SWBB weist darauf hin, dass ihre tatsächlichen Mitarbeiter immer einen Dienstausweis mit sich führen: „Wir empfehlen, den Ausweis immer vorzeigen zu lassen.“ Bei Unklarheiten oder Unsicherheit ist das Kundenzentrum unter Telefon 0 71 42 / 7 88 72 22 erreichbar: „Fragen Sie nach Namen und Kontaktdaten der Person, die sich als Mitarbeiter ausgibt.“

Stadtwerke helfen bei ungewollten Verträgen

Die SWBB ist darüber hinaus für Meldungen, insbesondere bei Verstößen und unlauteren Methoden der Vertragsanbahnung, dankbar. Sollte es bereits ungewollt zu einem Vertragsabschluss gekommen sein, könne dieser innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist von 14 Tagen gekündigt werden. Die SWBB sei auch in diesem Fall ein Ansprechpartner.