Im Wohngebiet Buch in Bietigheim-Bissingen läuft derzeit der Glasfaserausbau. Das nutzen Betrüger, um Bürger zum Unterzeichnen von vermeintlich notwendigen Verträgen zu drängen.
16.09.2025 - 13:13 Uhr
Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) treiben derzeit den Glasfaserausbau im Wohngebiet Buch voran. Diesen Umstand machen sich offenbar Betrüger zunutze, wie die SWBB in einer Pressemitteilung warnt. In den vergangenen Tagen seien bei den Stadtwerken mehrere Meldungen eingegangen, „dass sich Personen als SWBB-Mitarbeiter ausgeben, um Glasfaserangebote sowie Strom- und Gaslieferverträge abzuschließen“.