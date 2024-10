Am Freitagmorgen hat eine 32-jährigen Opel-Fahrerin in Bietigheim-Bissingen die Vorfahrt eines Linienbusses missachtet, woraufhin es zur Kollision kam. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Lea Jansky 19.10.2024 - 09:56 Uhr

Vier leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfalls zwischen einem Linienbus und einem Auto am Freitagmorgen in der Panoramastraße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg).