Ein 27-Jähriger hat es sich in einer Weinberghütte in Bietigheim-Bissingen gemütlich gemacht. Das endete in einer ungewöhnlichen Verfolgungsjagd mit der Polizei.
13.04.2026 - 15:30 Uhr
Einen kuriosen Einbruch mit durchaus abenteuerlicher Verfolgungsjagd hat es am Samstag in Bietigheim-Bissingen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 27-Jähriger eine Weinberghütte in der Verlängerung der Bergstraße aufgebrochen. Im Inneren machte es sich der Mann dann mit vorgefundenen Knabbereien und Limonade gemütlich – wurde allerdings vom 63-jährigen Eigentümer und einem 60-jährigen Zeugen entdeckt.