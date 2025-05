Die Eishockeyspieler der Bietigheim Steelers feiern am Donnerstag mit den Fans in der Stadt den Aufstieg in die DEL 2. Wir zeigen Bilder von der Party.

Frank Ruppert 01.05.2025 - 18:10 Uhr

Es war kein einfaches Jahr für die Eishockey-Fans in Bietigheim-Bissingen. Die Steelers mussten nach dem Abstieg aus der zweiten Liga in der dritten Liga um den direkten Wiederaufstieg kämpfen. Weil das auch dank der treuen Fans gelungen ist – immerhin kamen im Schnitt 3000 Zuschauer zu den Spielen in der drittklassigen Oberliga – , steht der 1. Mai im Zeichen der Meisterfeier.