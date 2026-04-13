Bietigheim Steelers Nach Strafbefehl: So geht es für Bietigheims Ex-Trainer Dück jetzt weiter
13.04.2026 - 17:04 Uhr
Es war ein turbulentes Wochenende für die Bietigheim Steelers. Die Saison endete für den Eishockey-Zweitligisten am Sonntag nach einer 3:4-Niederlage gegen die Kassel Huskies im Play-off-Halbfinale. Schlagzeilen gemacht hatten die Stellers aber bereits am Samstag, als sie ihren Trainer Alexander Dück einen Tag vor dem Spiel freistellten. Mit der sportlichen Situation hatte das allerdings nicht zu tun.