So deutlich hatte das keiner erwartet. Der HBW Balingen-Weilstetten deklassiert die SG BBM Bietigheim 36:22 und sichert sich am letzten Spieltag die Handball-Zweitliga-Meisterschaft.

Jürgen Frey 06.06.2026 - 19:39 Uhr

Den Aufstieg in die Handball-Bundesliga hatten der HBW Balingen-Weilstetten und die SG BBM Bietigheim bereits sicher. Im direkten Duell am letzten Spieltag ging es noch darum, wer die erfolgreiche Saison mit der Meisterschaft krönt. Das gelang dem HBW vor 2350 Zuschauern in der ausverkauften Arena eindrucksvoll. Die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr deklassierte die SG BBM Bietigheim in dieser Höhe völlig unerwartet mit 36:22 (17:11) und zog am letzten Spieltag am bisherigen Tabellenführer vorbei.