Mit Taschenkontrollen und einem Messerverbot ab einer Klingenlänge von vier Zentimetern will die Stadt für einen sicheren Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sorgen. Das hat auch Folgen für Stände auf dem Krämermarkt.

Frank Ruppert 26.08.2024 - 14:46 Uhr

Am Freitag beginnt der Pferdemarkt in Bietigheim-Bissingen. Bis Dienstag werden wieder 300 000 Besucher zwischen Viadukt und Altstadt Bietigheim erwartet. Die Stadt hat nach dem Attentat auf einem Fest in Solingen nun das Sicherheitskonzept für die Traditionsveranstaltung an Metter und Enz angepasst.