Der Silvesterlauf in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) steuert auf einen Teilnehmerrekord zu. Bereits 3560 Läufer sind angemeldet. Vor Weihnachten könnte das Event voll sein.

Marius Gschwendtner 18.12.2025 - 13:00 Uhr

Der Silvesterlauf in Bietigheim-Bissingen steuert auf einen Rekord zu. Zum 43. Mal findet das Laufevent statt – und noch nie gab es im Vorfeld so viele Anmeldungen. Am Donnerstagmittag hatten sich bereits 3560 Teilnehmer eine Startnummer gekauft. Das bedeutet, dass nur noch 440 weitere eine Startnummer erhalten können. „Es könnte sein, dass der Lauf schon zu Weihnachten ausverkauft ist“, sagt der Pressesprecher Dieter Matzat. Im vergangenen Jahr nahmen 3722 Läuferinnen und Läufer am sportlichen Finale des Jahres teil.