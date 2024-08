An diesem Freitag startet Glemseck 101. Biker aus ganz Europa verwandeln das Glemseck in ein riesiges Festival mit Woodstock-Atmosphäre. Die Gastgeber-Stadt zeigt sich von ihrer besten Seite.

Es ist soweit: Von diesem Freitag an knattern vor den Toren Leonbergs bis zum Sonntag die Motoren. Das fast schon legendäre Motorrad-Festival Glemseck 101 zieht zum 17. Mal rund 40 000 Motorsport-Fans aus ganz Europa nach Leonberg. Viele übernachten in den hiesigen Hotels, nicht wenige aber auch in Zelten auf einer Wiese hinter dem Hotel. Da kommt Woodstock-Feeling auf. Und das Schönste ist: Der Eintritt ist frei.

Damit die Gäste aus nah und fern auch wissen, wo sie sind, ist das Stadtmarketing wieder mit einem eigenen Stand vertreten. Dort gibt es nicht nur die klassischen Erinnerungen. Passend zum Festival hat die Stadt Leonberg eine spezielle Rocking-Dog-Edition aufgelegt.

Mit Glemseck 101 werden einmal mehr die Erinnerungen an goldene Zeiten wach: Bis in die 60er-Jahre hinein haben sich auf der Solitude-Rennstrecke zwei- und vierrädrige Legenden des Motorsports aufregende Rennen geliefert. Und auch heute noch zieht das Gebiet rund um das Glemseck Fans der Szene in ihren Bann: Das Glemseck 101 bietet in diesem Jahr wieder eine kilometerlange Händlermeile, Shows, Live-Bands, Gastronomie, die Möglichkeit zu Probefahrten, einen Motorrad-Gottesdienst am Sonntag. und die international bekannten 1/8-Meile-Sprint-Rennen. Beim ersten Sprint am Samstag um 13 Uhr fährt auch der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn mit.

Großer Andrang herrschte im vergangenen Jahr beim Team des Stadtmarketings. Auch diesmal ist das Team um die Citymanagerin Nadja Reichert mitten im Geschehen und präsentiert den Gästen unter anderem eine Neuauflage der im vergangenen Jahr exklusiv für das Motorradtreffen aufgelegten Souvenir-Edition Rocking Dog. Der beliebte Sympathieträger der Engelbergstadt, der Leonberger Hund, ist auf den Souvenirs rockig gestylt.

Viele Souvenirs in der „Leonberger Hundehütte“

Damit die Biker aus ganz Europa erfahren, dass sich nicht nur der Aufenthalt auf dem Festivalgelände lohnt, gibt es am Stand Informationen rund um Leonberg sowie Tipps für einen Besuch der Stadt: von Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten über Einkaufsmöglichkeiten bis hin zum gastronomischen Angebot. Die kleine Lounge am Stand bietet einen gemütlichen Rahmen, um sich auszutauschen.

In der „Leonberger Hundehütte“ – einer vom Seehaus gefertigten Massivholzhütte – warten Leonberg-Souvenirs und natürlich die komplette Rocking-Dog-Edition auf neue Besitzer. Sie besteht aus einer Tasse im Silbermetallic-Look, Kapselheber-Magnet, Bierdeckel, Aufkleber und Klebe-Tattoos. Wegen der großen Nachfrage ist das Angebot diesmal um Liegestühle, Fächer, Turnbeutel, Bandanas und T-Shirts erweitert.

Außerdem gibt es ein praktisches Multitool aus Edelstahl mit 21 Funktionen, natürlich mit dem Leonberg-Logo sowie Souvenirs aus der beliebten Reihe „Mein Turm“. Der Infostand befindet sich zentral auf dem Veranstaltungsgelände, auf der Straße zwischen Hotel Glemseck und Bühne und ist am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr offen. Bitte beachten: Auf dem gesamten Gelände ist nur Barzahlung möglich.

Das Gelände ist großflächig abgesperrt. Die Mahdentalstraße ist von Freitag, 6 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, zwischen der Abfahrt Leonberg-Ost und dem Krumbachtal gesperrt. Die Wege zu Parkplätzen und Umleitungen sind ausgeschildert. Die Buslinie 92 fährt über die Neue Ramtelstraße.