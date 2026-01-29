Deutschlands größtes Geldhaus hat im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Getrübt wird der Geschäftserfolg durch neuerliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche.
29.01.2026 - 07:01 Uhr
Frankfurt/Main - Die Deutsche Bank hat 2025 einen Gewinnsprung auf Rekordniveau gemacht. Mit gut 9,7 Milliarden Euro vor Steuern erzielte der Frankfurter Dax-Konzern das beste Vorsteuerergebnis seiner Geschichte. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 6,1 Milliarden Euro, wie Deutschlands größte Geldhaus mitteilte. Konzernchef Christian Sewing sieht das Institut "auf dem Weg zu unserem langfristigen Ziel, der europäische Champion zu werden".