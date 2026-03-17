Bilanz 2025: Feuerwehr Böblingen hat erstmals mehr als 1000 Einsätze

Mit genau 1015 Einsätzen überschritt die Feuerwehr Böblingen im vergangenen Jahr erstmals die 1000er-Grenze. Viele medizinische Erstversorgungen und mehr Brandmeldeanlagen hätten zu dem Anstieg auf Rekordniveau geführt, berichtete Kommandant Thomas Frech bei der Hauptversammlung in der Festhalle Dagersheim.

Schwerpunkte für die Zukunft seien neben den Brand- und anderen Einsätzen außerdem das Thema Bevölkerungsschutz mit all seinen Facetten zwischen Krisen und Naturkatastrophen sowie die Herstellung der permanenten Wachbereitschaft. Als „entschlossen, schnell und hochprofessionell“ lobte Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz seine Feuerwehrmänner und -frauen: „Ihr tragt dazu bei, dass Böblingen und Dagersheim Orte sind, an denen man sich sicher fühlt.“

Mehr als 47 000 Dienst- und Einsatzstunden

268 Mitglieder, darunter 121 aktive ehrenamtliche Einsatzkräfte, zählen die beiden Abteilungen, 83 davon in der Kernstadt Böblingen und 38 im Teilort Dagersheim. Dazu kommen mittlerweile 36 Hauptamtliche. Sie alle leisteten im vergangenen Jahr mehr als 47 000 Dienst- und Einsatzstunden. Einsätze, die bei der Versammlung hervorgehoben wurden, waren ein Kellerbrand in der Böblinger Lauchstraße im Juni und ein Wohnungsbrand mit Explosion in der Brunnenstraße gegen Ende des Jahres. „Jeder dieser Einsätze zeigt die Facetten eurer Arbeit: Mut, Schnelligkeit, technische Expertise und Menschlichkeit“, unterstrich Stefan Belz.

Die Geehrten der Feuerwehr Böblingen, eingerahmt von Kommandant Thomas Frech (ganz links) und Oberbürgermeister Stefan Belz. Foto: Holger Schmidt

Obwohl die Zahl der Ehrenamtlichen wie auch in anderen städtischen Regionen zurückgeht, bestehen angesichts von 61 Jugendfeuerwehrlern, darunter neun Mädchen, keine Nachwuchssorgen. „Bei euch stehen Teamgeist und Kameradschaft im Mittelpunkt“, bekräftigte Nico Mayan als Verantwortlicher für den Nachwuchs, sprach damit aber sicher der gesamten Feuerwehr aus den Herzen. Denn die braucht nicht nur eine professionelle Ausrüstung wie das neue Löschfahrzeug, das zuletzt für die Abteilung Dagersheim bestellt wurde, sondern sie lebt auch von langjährigen treuen Aktiven und Mitgliedern.

Festwochenende am 16./17. Mai

Bereits einen Tag zuvor hatte die Kreisfeuerwehrverbandsversammlung getagt – ebenso in der Festhalle Dagersheim, denn hier steht in diesem Jahr das 150-Jahr-Jubiläum der Feuerwehr an. Groß gefeiert wird der runde Geburtstag am 16. und 17. Mai. Samstags mit einer Party unter dem Motto „Blaulicht und Beats“, sonntags mit einem „Tag der Feuerwehr“ für die ganze Familie.

In Dagersheim hatte im abgelaufenen Jahr auch die deutsche Feuerwehr-Meisterschaft stattgefunden. 63 Mannschaften und 756 Feuerwehrangehörige zeigten im Waldstadion ihr Können – ein Veranstaltungshöhepunkt abseits der Einsatzroutine im Alltag.

Auszeichnungen

Lange Treuer

Ausgezeichnet wurden Florian Bonis und David Wenger für je 15 Jahre aktiven Dienst, Daniel Rieß für 25 und Thorsten Katzmann mit dem Feuerwehrabzeichen in Gold für 40 Jahre Einsatz an Feuerwehrspritze und -schlauch. Je 40 Jahre Mitglied sind Rudi Honold und Ralf Schirmer, 55 Jahre Claus Brexl, Fritz Reutter und Werner Splettstößer, 60 Jahre Fritz Kienzle und sogar 65 Jahre Helmut Kurz.

Ehrenmitglieder

Zu neuen Ehrenmitgliedern wurden die beiden Dagersheimer Alfred Spengler und Gerhard Wochele ernannt.