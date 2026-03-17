Bilanz 2025 Feuerwehr Böblingen hat erstmals mehr als 1000 Einsätze
Die Feuerwehr Böblingen blickt auf ein Jahr mit vielen Einsätzen zurück. OB Stefan Belz bescheinigt der Truppe, „entschlossen, schnell und hochprofessionell“ zu agieren.
Die Feuerwehr Böblingen blickt auf ein Jahr mit vielen Einsätzen zurück. OB Stefan Belz bescheinigt der Truppe, „entschlossen, schnell und hochprofessionell“ zu agieren.
Mit genau 1015 Einsätzen überschritt die Feuerwehr Böblingen im vergangenen Jahr erstmals die 1000er-Grenze. Viele medizinische Erstversorgungen und mehr Brandmeldeanlagen hätten zu dem Anstieg auf Rekordniveau geführt, berichtete Kommandant Thomas Frech bei der Hauptversammlung in der Festhalle Dagersheim.