Seit Monaten geht es mit dem Wohnungsbau in Baden-Württemberg abwärts. Die Baubranche sieht das Ende des Negativtrends noch nicht erreicht, denn die Politik reagiere weiterhin zu langsam. Mietervertreter fordern unterdessen ein Umwandlungsverbot von Mietwohnungen.

Andreas Geldner 12.07.2024 - 16:20 Uhr

Die Talsohle ist beim Wohnungsbau in Baden-Württemberg immer noch nicht in Sicht. Zum siebzehnten Mal in Folge lag im April 2024, dem aktuellsten Monat, zu dem es Zahlen gibt, die Zahl der Baugenehmigungen im Wohnungsbau im Vorjahresvergleich im Minus: Gleich 20,9 Prozent Rückgang waren es im genannten Monat. „Das vergangene Frühjahr verlief für die Bauwirtschaft insgesamt sehr enttäuschend“, sagte Markus Böll, der Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg in Stuttgart.