Es schien, als sei die Polizei selbst überrascht, dass sie am Sonntag nach dem CSD in Stuttgart mit Hunderttausenden „keinerlei Vorfälle“ meldet. Auch die Veranstalter sind im Glück.

Uwe Bogen 27.07.2025 - 13:26 Uhr

In Berlin, wo am Samstag zeitgleich wie in Stuttgart der Christopher Street Day gefeiert worden ist, hat die Polizei nach eigenen Angaben etwa 30 Personen festgenommen – vor allem im Zusammenhang mit rechtsextremen Störern und einer queeren Palästina-Demonstration. In Stuttgart dagegen war es nicht nur der größte CSD aller Zeiten, sondern auch der friedlichste. Am Sonntagvormittag sagt der Polizeisprecher erfreut, es habe in der Nacht keinerlei Vorfälle und keinerlei Festnahmen gegeben.