Annullierte Flüge, verspätete Züge: Auch im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Streitfälle zwischen Verbrauchern und Reiseunternehmen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage aber etwas beruhigt.
06.01.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Fahrgäste und Passagiere haben sich im vergangenen Jahr etwas seltener wegen Streitfällen bei Reisen an die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr gewandt. Fast 42.000 Anträge gingen bei der Stelle ein, wie Geschäftsführerin Sabine Cofalla mitteilte. Das waren etwa 5.600 Fälle weniger als im Rekordjahr 2024.