Nahverkehr in Stuttgart Wie schwierig ist es eigentlich, eine Stadtbahn zu lenken?

Die Stadtbahnen der SSB stehen im Ruf, pünktlich und zuverlässig unterwegs zu sein. In den Führerständen steht aber ein Generationswechsel an, es fehlt Personal. Was muss man tun, um die gelben Fahrzeuge durch den Verkehr zu manövrieren? Ein Selbstversuch.