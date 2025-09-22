Zehnkampf-König Leo Neugebauer, starker Teamgeist und erfolgreiche Talente: Wie Deutschlands Leichtathleten aus dem Tief starten und was die Stars für Olympia 2028 planen.
22.09.2025 - 11:39 Uhr
Tokio - Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer freute sich über ein "gutes Bier", die Staffel-Frauen brachte ein Karaoke-Versprechen zum Lachen. Nach Gold und Bronze im mitreißenden Finish der WM gratulierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einer "grandiosen Leistung" und die deutsche Mannschaft freute sich zwei Jahre nach dem Tiefpunkt über ein wichtiges Signal. "Die deutsche Leichtathletik lebt, sie ist nicht tot. So wie uns viele ja totgesagt haben nach dieser Weltmeisterschaft in Budapest", sagte Staffel-Schlussläuferin Lückenkemper.