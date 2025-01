In den Krankenhäusern in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen sind am Mittwoch und Donnerstag zahlreiche Sturzopfer behandelt worden. Nicht alle Patienten konnten sofort bewältigt werden, weitere Operationen stehen an.

Blitzeis auf den Straßen im Südwesten sorgte am Mittwochmorgen für Verkehrschaos und viele Verletzte. Die teils ungestreuten Gehwege verwandelten sich innerhalb kürzester Zeit in eine Eisfläche, auf der einige Fußgänger stürzten. Die Folge waren unter anderem Prellungen und Knochenbrüche.

Einen Tag nach der Extremsituation ziehen die Kliniken im Landkreis Bilanz. „In den Notaufnahmen der Kliniken in Ludwigsburg und Bietigheim wurden gestern rund 450 Notfallpatienten behandelt“, sagt Alexander Tsongas, Pressesprecher der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim-Bissingen. Davon seien rund 370 unfallchirurgische Patienten gewesen.

Viele Patienten mussten operiert werden

Am Donnerstag habe sich die Lage in den Kliniken soweit beruhigt, da es kein erneutes Glatteis gab. Dennoch werden die Ärzte noch einige Zeit mit der Behandlung der gestürzten Patienten beschäftigt sein. „Von diesen unfallchirurgischen Patienten wurden am Mittwoch in Ludwigsburg 44 und in Bietigheim 21 Patienten operiert“, berichtet Tsongas. „Und auch am Donnerstag und in den Tagen danach werden noch weitere Operationen stattfinden, da gestern nicht alle bewältigt werden konnten.“

Verkehrschaos und Schulausfall

Trotz Vorwarnungen in der Nacht auf Mittwoch erwischte das Glatteis die Menschen am Mittwochmorgen vielerorts eiskalt. Im Kreis Ludwigsburg sorgten die glatten Straßen für ein Verkehrschaos. Die Bilanz: 416 Unfälle mit 22 leicht- und zwei schwerverletzen Personen. Im öffentlichen Nahverkehr kam es zu erheblichen Einschränkungen, da Busse auf den glatten Straßen nicht vorwärts kamen oder die Straßen durch querstehende Autos blockiert warten. Lehrer und Schüler schafften es vielerorts nicht rechtzeitig zum Unterricht, sodass dieser erst nach der dritten Stunde begann.

Selbst Streufahrzeuge hatten teilweise Schwierigkeiten gegen die rutschige Fahrbahn anzukommen. Der Bauhof Marbach meldete drei Unfälle mit Streufahrzeugen.