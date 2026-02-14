Bilanz in Böblingen vorgestellt Volksbanken wachsen solide in unruhigen Zeiten
Trotz der konjunkturellen Dellen konnte die Volksbank 2025 mehr Kredite und Kundeneinlagen verbuchen. Im Vorstand stehen Veränderungen bevor.
Die Vereinigten Volksbanken blicken auf ihr Geschäftsjahr 2025 zurück – und zeigen sich durchaus zufrieden. Auf ihrer Bilanz-Pressekonferenz am Freitag in Böblingen präsentierten die Verantwortlichen Zahlen, die trotz aller konjunkturellen Risiken in eine Richtung zeigen: nach oben. Trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds konnte die Bank ihre Bilanzsumme auf 5,709 Milliarden Euro steigern, wie der Vorstandsvorsitzende Jörg Niethammer sagt. Getrieben durch die Kundeneinlagen und die Mitgliederzahl kletterte sie auf einen Rekordstand.