Vor wenigen Jahren wurden Fiebersäfte für Kinder knapp. Nun sind Medikamente für den Nachwuchs wieder leichter verfügbar, doch bei anderen wachsen die Engpässe. Die Lage sei fragil, warnt die Branche.
04.12.2025 - 04:00 Uhr
Berlin - Bisherige Schritte der Politik gegen Arznei-Engpässe in Deutschland haben aus Sicht des Pharmaverbands Pro Generika nur begrenzt geholfen. Zwar habe sich die Versorgung bei Medikamenten für Kinder stabilisiert, doch bei versorgungskritischen Mitteln gebe es mehr Engpässe, bilanziert Pro Generika. "Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht."