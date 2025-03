Zeugen nach Schlägerei in S-Bahn gesucht Wer ist der unbekannte Schläger aus der S 1?

In der Nacht auf Samstag hat offenbar ein 26-Jähriger eine Frau am S-Bahnhof Goldberg (Kreis Böblingen) belästigt. Ein bisher unbekannter Mann soll ihn daraufhin in der S-Bahn beleidigt und geschlagen haben. Die Bundespolizei will mehr Informationen.