red/AFP 12.01.2026 - 20:15 Uhr

Die israelische Polizei hat einen Haftbefehl gegen einen ehemaligen Berater von Regierungschef Benjamin Netanjahu erlassen. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der ehemalige Wahlkampfberater Israel Einhorn stehe unter Verdacht, im Rahmen der sogenannten "Bild-Affäre" Geheimnisverrat begangen zu haben. Dabei geht es um die Weitergabe geheimer Informationen des israelischen Militärs an die deutsche Zeitung "Bild" im September 2024.