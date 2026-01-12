Die israelische Polizei hat einen Haftbefehl gegen einen ehemaligen Berater Benjamin Netanjahus erlassen. Er steht wegen Geheimnisverrats in der „Bild“-Affäre unter Verdacht.

Die israelische Polizei hat einen Haftbefehl gegen einen ehemaligen Berater von Regierungschef Benjamin Netanjahu erlassen. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der ehemalige Wahlkampfberater Israel Einhorn stehe unter Verdacht, im Rahmen der sogenannten "Bild-Affäre" Geheimnisverrat begangen zu haben. Dabei geht es um die Weitergabe geheimer Informationen des israelischen Militärs an die deutsche Zeitung "Bild" im September 2024. 

 

Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet und die Armee hatten im September 2024 Ermittlungen aufgenommen, nachdem die "Bild"-Zeitung und die britische Wochenzeitung "The Jewish Chronicle" über vertrauliche Militärdokumente berichtet hatten, in denen es um die von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln und den Stand der Bemühungen um deren Freilassung ging. Im Rahmen der Affäre waren damals bereits ein früherer Pressesprecher Netanjahus und drei weitere Menschen festgenommen worden.

Einhorn lebt derzeit in Serbien und gilt auch als Verdächtiger in der sogenannten "Katargate"-Affäre. Im Zentrum von "Katargate" steht die mutmaßliche Bestechung israelischer Beamter durch Katar. Dabei geht es um den Verdacht des Inlandsgeheimdiensts, dass mehrere Vertraute Netanjahus Bestechungsgelder aus dem Golfemirat erhalten haben sollen, um ein positives Image in Israel zu befördern. 