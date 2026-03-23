Bilder, Kritik und Setlist So war’s bei Eros Ramazotti in der Schleyerhalle
Eros Ramazotti spielt am Sonntag mit einer fantastischen Band. Den beherzten Griff um die Hüfte seiner Sängerinnen scheut er ebenso wenig wie einen Anruf bei den Töchtern.
Eros Ramazotti spielt am Sonntag mit einer fantastischen Band. Den beherzten Griff um die Hüfte seiner Sängerinnen scheut er ebenso wenig wie einen Anruf bei den Töchtern.
Zu Eros Ramazotti gibt es mehr als zwei Meinungen. Man liebt ihn, man findet ihn schnulzig – oder hört ihn gern im Radio und in der Pizzeria, wo Spitzbuben sich bewusst verhören und von der „Bella Calzone“ schwärmen. Unklar bleibt vor seinem Stuttgarter Konzert am Sonntag, ob das live „Nostalgie pur für die Best Ager“ (NDR zum Auftritt in Hamburg) wird, ein Abend für die – man entschuldige den Begriff – Toskanafraktion – oder ob der von Ramazotti verkörperte Italopop die Generationen zusammenbringt und die Italienischstämmigen mit den Italophilen.