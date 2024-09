Bildung ist in Deutschland bekanntlich Ländersache. Das hat zur Folge, dass das Bildungssystem in jedem Bundesland anders ist. Und zwar nicht nur inhaltlich, sondern auch, wenn es um Dinge wie Digitalisierung geht.

Ein Gutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft, der INSM-Bildungsmonitor 2024, hat nun ergeben, dass das Bildungssystem Baden-Württembergs in Sachen Digitalisierung mit einem Digitalisierungsgrad von 66,9 Punkten bundesweit auf Platz eins liegt. Dahinter folgen Bremen (66,7) und Bayern (65,4), Schlusslicht ist Brandenburg mit lediglich 24,3 Punkten.

Lesen Sie auch

BaWü ist führend bei der Digitalisierungsforschung

Um den Digitalisierungsgrad der Bildungssysteme zu ermitteln, hat das Institut der Deutschen Wirtschaft fünf Indikatoren festgelegt:

Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien im Schulunterricht Anteil von WLAN an den Schulen größer als 100 Mbit/s Neu abgeschlossene IT-Ausbildungsverträge pro Erwerbstätige IT-Hochschulabsolventen pro Erwerbstätige Digitalisierungspatente pro Erwerbstätige

Das Ergebnis: Laut dem Gutachten schneidet der Südwesten vor allem im Bereich der Digitalisierungsforschung hervorragend ab. Mit 77 Anmeldungen von Digitalisierungspatenten im Jahr 2021 pro 100.000 Beschäftigten erreichte Baden-Württemberg den besten Wert aller Bundesländer.

In BaWü mangelt es an schnellem WLAN an Schulen

Auch die Ausbildungsleistung im IT-Bereich fällt der Untersuchung zufolge in Baden-Württemberg überdurchschnittlich aus. Die Anzahl der neuen betrieblichen Ausbildungsverträge im IT-Bereich pro 100.000 Erwerbstätige fällt mit 54,3 höher aus als im bundesdeutschen Durchschnitt (49,6).

Gleiches gilt demnach auch für die Anzahl der IT-Hochschulabsolventen pro 100.000 Erwerbstätige (Baden-Württemberg: 112; Bundesdurchschnitt: 80,7). Unterdurchschnittlich schneidet Baden-Württemberg dagegen laut Gutachten bei der Verfügbarkeit von schnellem WLAN an den Schulen und bei dem Angebot an Informatikunterricht in den Schulen ab. Hier besteht also am meisten Handlungsbedarf.