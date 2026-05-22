Gut 120 Darmsheimerinnen und Darmsheimer kamen am Mittwochabend zur Bürgerinformationsveranstaltung rund um den geplanten neuen Schul- und Sportcampus in die gut gefüllte örtliche Turn- und Festhalle. Wenige kritische Nachfragen gab es zu den Themen Lärm, Parkplätze und Finanzierung. Insgesamt aber überwog klar die Zustimmung. Großen Applaus gab es vor allem für das Versprechen des Sindelfinger Oberbürgermeisters Markus Kleemann: „Meine Zusage gilt, wir werden die Schule bauen!“

Hintergrund sind die steigenden Schülerzahlen in der Darmsheimer Grundschule am Standort Birkleweg, wo schon bestehende Containerlösungen im Sommer noch einmal erweitert werden müssen und kein zusätzlicher Platz mehr zur Verfügung steht. Sieben statt vier Räume werden dann unter anderem auch für die zukünftige Ganztagsbetreuung zur Verfügung stehen. Trotzdem ist es nur ein Provisorium, weil all das den ohnehin schon kleinen Schulhof weiter schrumpfen lässt. Für Markus Kleemann und alle anderen Beteiligten ist deshalb schon länger klar: „Es kann nicht so bleiben wie es ist.“ Und: der neue Schul- und Sportcampus ist „das wichtigste Projekt für Darmsheim“.

Die finanzielle Lage ist schwierig

Was sich die Stadt Sindelfingen in der aktuellen finanziell schwierigen Lage zwar eigentlich nicht leisten kann, aber trotzdem mit Hochdruck konsequent weiter vorantreibt. „Weil Bildung entscheidend ist für unsere Zukunft“, so der Oberbürgermeister. Verschiedene Standorte auf dem Rappenbaum-Areal und südlich des Gewerbegebietes Bühl wurden von der Verwaltung in den vergangenen Monaten geprüft. Das vom Ersten Bürgermeister Christian Gangl den interessierten Darmsheimern am Mittwoch vorgestellte Ergebnis ist eindeutig. Aufgrund der zügigeren Realisierbarkeit ist der bislang unbebaute Standort im Bereich südlich des Gewerbegebiets Bühl besser geeignet als das Rappenbaum-Areal, wo erst noch eine neue Heizzentrale fürs Hallenbad errichtet oder die bestehende Halle abgerissen werden müsste.

Mit einer Dauer bis zur Realisierung von nur fünf statt sechseinhalb bis acht Jahren rechnen die Verantwortlichen deshalb bei der favorisierten Variante, die neben dem Schulgebäude eine Dreifeld-Turnhalle mit einbezieht. Derzeit bereitet die Stadt Sindelfingen das Bauleitplanverfahren vor und führt die erforderlichen Gutachten durch. Parallel dazu werden die Ausschreibungsunterlagen für die Vergabe des Schulneubaus im Rahmen eines Generalunternehmerverfahrens erarbeitet.

Rappenbaum-Hallenbad wird saniert

Darüber hinaus haben sich die Städte Böblingen und Sindelfingen darauf verständigt, das Rappenbaum-Hallenbad anders als den aufgelösten Schulverband Rappenbaum zunächst weiterhin gemeinsam im Zweckverband zu betreiben und die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten umzusetzen. Dazu zählen insbesondere die Erneuerung der Filteranlage und der Warmwasserbereitung sowie die Sanierung der Lüftungsanlage.