Bildung in Sindelfingen OB: „Meine Zusage: Wir werden die Schule bauen!“
Der Sindelfinger Stadtteil Darmsheim soll im Bühl einen neuen Schul- und Sportcampus bekommen. Die Fertigstellung ist bis in fünf Jahren geplant.
Der Sindelfinger Stadtteil Darmsheim soll im Bühl einen neuen Schul- und Sportcampus bekommen. Die Fertigstellung ist bis in fünf Jahren geplant.
Gut 120 Darmsheimerinnen und Darmsheimer kamen am Mittwochabend zur Bürgerinformationsveranstaltung rund um den geplanten neuen Schul- und Sportcampus in die gut gefüllte örtliche Turn- und Festhalle. Wenige kritische Nachfragen gab es zu den Themen Lärm, Parkplätze und Finanzierung. Insgesamt aber überwog klar die Zustimmung. Großen Applaus gab es vor allem für das Versprechen des Sindelfinger Oberbürgermeisters Markus Kleemann: „Meine Zusage gilt, wir werden die Schule bauen!“