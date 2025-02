Pharmabranche warnt vor Fachkräftemangel in MINT-Fächern

Der Anteil der Akademiker in vielen Industriebranchen ist hoch. Doch mit der alternden Bevölkerung werden Fachkräfte knapp. Was die Pharmaindustrie dazu sagt.

dpa 27.02.2025 - 16:47 Uhr

Berlin - Die deutsche Pharmabranche warnt vor einem akuten Fachkräftemangel, der die Innovationskraft wichtiger Branchen bedroht. Schon heute werde der Bedarf an hoch qualifizierten Fachkräften nicht mehr gedeckt, teilte der Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA) in Berlin mit. Sinkende Studentenzahlen in den besonders wichtigen Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) sowie eine alternde Belegschaft verschärften die Situation.