Bildungs-Wahlkampf Braucht es einen Schul-Bankrott, bevor es wieder aufwärts geht?
Die Urgroßeltern waren sattelfester im Lesen, Schreiben und Rechnen. Dabei hängt am Bildungsstand der Bürger der Wohlstand der Zukunft. Worauf es jetzt ankommt.
Die Urgroßeltern waren sattelfester im Lesen, Schreiben und Rechnen. Dabei hängt am Bildungsstand der Bürger der Wohlstand der Zukunft. Worauf es jetzt ankommt.
Was Baden-Württemberg in der Bildungspolitik nach der Wahl braucht, ist eine Konzentration auf das Wesentliche. Darüber, was das ist, können in normalen Zeiten die Meinungen zwar sehr weit auseinander gehen. Doch wer die Analysen über die Leistungsfähigkeit der Schulen und ihre Bildungserfolge bei den Schülern verfolgt hat, kann eigentlich keine Zweifel haben: Sowohl durch die Pisa-Ergebnisse als auch durch die Studien Untersuchungen des Instituts für die Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) ist vielfach belegt, dass viel zu viele Schüler auch in Baden-Württemberg nicht richtig Lesen, Rechnen und Schreiben können.