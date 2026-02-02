Bildungs-Wahlkampf: Braucht es einen Schul-Bankrott, bevor es wieder aufwärts geht?

Was Baden-Württemberg in der Bildungspolitik nach der Wahl braucht, ist eine Konzentration auf das Wesentliche. Darüber, was das ist, können in normalen Zeiten die Meinungen zwar sehr weit auseinander gehen. Doch wer die Analysen über die Leistungsfähigkeit der Schulen und ihre Bildungserfolge bei den Schülern verfolgt hat, kann eigentlich keine Zweifel haben: Sowohl durch die Pisa-Ergebnisse als auch durch die Studien Untersuchungen des Instituts für die Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) ist vielfach belegt, dass viel zu viele Schüler auch in Baden-Württemberg nicht richtig Lesen, Rechnen und Schreiben können.

Fast vierzig Prozent der Neuntklässler haben im jüngsten IQB-Test in Mathematik die Mindestanforderungen nicht geschafft. In Deutsch waren es zwei Jahre vorher sogar 42 Prozent. Das gilt wohlgemerkt für Baden-Württemberg – nicht für ein Entwicklungsland.

Was die Ahnen besser konnten

Das war schon einmal anders. Zwar war das allgemeine Bildungsniveau früher viel niedriger als heute, außerdem gab es noch keine so ausgefeilten Bildungsstudien. Dennoch spricht viel dafür, dass die Großeltern, Urgroß- und Ururgroßeltern der heutigen Schüler bei den Kernfähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen sattelfester waren, als es ihre Nachfahren heute sind.

Die alte Selbstverständlichkeit wieder zu erreichen, dass so gut wie jeder in seiner Schulzeit lesen, schreiben und rechnen lernte, wird für die 4500 Schulen im Land ein echter Kraftakt. Zwar muss das Land aktuell nicht fürchten, im Bildungswettstreit abgehängt zu werden. Der Negativtrend, dass die Schülerleistungen im Südwesten zeitweise im freien Fall waren, wie es der Tübinger Bildungsforscher Ulrich Trautwein einmal formuliert hat, ist gestoppt. Laut der jüngsten IQB-Studie haben sich die Leistungen im Südwesten stabilisiert, anderswo in Deutschland sind sie weiter abgesackt. Das Problem bleibt aber: Besser geworden sind die Jugendlichen im Land damit noch nicht.

KI ist lebensgefährlich für die Lernbereitschaft

Die Landesregierung hat damit begonnen, die Sprachförderung in Kitas und Grundschulen flächendeckend auszubauen. Das ist der erster Schritt, um die Kinder bei den Kernfähigkeiten wieder auf einen besseren Stand zu bringen. Dass diesem Anfang viele weitere Schritte folgen müssen, ist in der Forschung breiter Konsens.

Allerdings haben sich die Bedingungen dafür zuletzt verschlechtert. Neben den Grundfähigkeiten im Lesen, Rechnen und Schreiben ist noch etwas wesentlich für alles Weiterlernen: die Neugier. Es war schon ein Alarmzeichen, dass das Interesse der Schüler an den Fächern Deutsch und Mathematik laut den IQB-Studien seit 2012 deutlich nachgelassen hat, als von ChatGPT noch nicht die Rede war. Doch was passiert mit der Lernbereitschaft, wenn KI-Systeme in jedem Fach in Sekundenschnelle alle Fragen beantworten und Hausaufgaben oder Referate schreiben? Den Willen, etwas wirklich zu verstehen, trotz KI am Leben zu halten, ist vielleicht die elementarste Herausforderungen, vor der Schulen heute stehen.

Was Schulforscher und Praktiker vorschlagen

Die niedersächsische Schulleiterin Silke Müller beschreibt das deutsche Bildungssystem in ihrem Buch „Wir verlieren unsere Kinder“ als Ruinenlandschaft, in der die Schulen vor der digitalen Welt versagen. „Ruinen sind Zeugnisse der Vergangenheit. So wie unser jetziges Schulsystem, das über viele Jahre gute Dienste für die Gesellschaften der ‚Vor-Netz-Zeit’ geleistet hat“, heißt es dort. Müller meint, die Schulen brauchten eine Bankrotterklärung, bevor es wieder aufwärts gehen könne.

Nicht jeder wird ihre Radikalität teilen und die Abrissbirne ansetzen. Doch ein breites Bündnis von Bildungsforschern und Schulpraktikern aus dem Land, macht sich für eine radikale Reform des sehr zersplitterten Schulsystems in Baden-Württemberg stark: Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschafts- und ein Teil der Sonderschulen sollen unter dem Dach einer Neuen Sekundarschule vereint werden, fordern sie. Die neue Schulart soll die Stärken ihrer Vorgänger übernehmen und dabei leistungsstärker und gerechter sein als die unübersichtliche Schullandschaft von heute.