Immer wieder stressen neue Herausforderungen das System. Die nächste schlechte Nachricht wird kommen, kommentiert Christian Gottschalk.
Deutschland hat ein ganz ordentliches Bildungssystem, aber ziemliche Schwierigkeiten bei der Bildungsgerechtigkeit. Vor allem Menschen mit Migrationshintergrund haben Probleme, bei der frühkindlichen Bildung hapert es auch. Das war, vereinfacht, das Ergebnis des ersten Bildungsberichtes, vorgestellt am 2. Juni 2006. Das ist, ebenfalls in groben Zügen, das Resultat des aktuellen Bildungsberichtes, vorgestellt am 15. Juni 2026. Das ist, man ahnt es schon, das Ergebnis aller Bildungsberichte der vergangenen 20 Jahre.