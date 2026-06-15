Es braucht Jahre bis zu einem Erfolg

In diesen 20 Jahren hatte – mit Ausnahme der AfD – jede politisch relevante Partei in Deutschland Regierungsverantwortung. Der große Wurf ist dabei niemandem gelungen, auch wenn Bildung regelmäßig zu den Topthemen gehört. Nun wäre es ungerecht zu behaupten, die Politik habe nichts getan. Baden-Württemberg zum Beispiel versucht sich an einem beitragsfreien dritten Kindergartenjahr. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, er zeigt aber auch das Problem. Die Herausforderungen sind strukturell, die Lösungsansätze punktuell. Mögliche Erfolge zeigen sich erst Jahre oder Jahrzehnte später. Und immer wieder stressen neue, unvorhergesehene Ereignisse das System. Mal in Form von Corona, mal in Form von deutlich erhöhter Zuwanderung. Dass die nun zurückgeht, ist eine gute Nachricht. Es wäre ein Wunder, wenn nicht schon bald wieder eine schlechte folgen würde.