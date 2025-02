Mit Millionenförderung entsteht in Geradstetten ein neues, hochmodernes Ausbildungszentrum für die Bauwirtschaft. Warum das Projekt für die Branche so wichtig ist – und wie es aussehen soll.

Frank Rodenhausen 01.02.2025 - 17:00 Uhr

Die Bauwirtschaft bekommt ein neues Ausbildungszentrum. Das Landeswirtschaftsministerium unterstützt den Ersatzneubau in Geradstetten mit rund 21 Millionen Euro. Das hat das Ministerium jetzt bekannt gegeben. „Moderne Ausbildungszentren leisten einen bedeutenden Beitrag zur Leistungskraft unserer Wirtschaft. Mit der Förderung helfen wir, den Fachkräftenachwuchs einer Schlüsselbranche der mittelständischen Wirtschaft in Baden-Württemberg zu sichern“, erklärte die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei einer Übergabe des Förderbescheids an den Präsidenten der Bauwirtschaft Baden-Württemberg, Markus Böll, in Stuttgart.