Ein Gutachten sieht einen Zusammenhang zwischen starker Nutzung digitaler Medien und dem Bildungserfolg junger Menschen. Warum auch Eltern im Fokus sind.
13.04.2026 - 11:40 Uhr
Berlin - Eine übermäßige Nutzung digitaler Medien kann den Bildungserfolg junger Menschen einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge negativ beeinflussen. "Eigene Auswertungen auf Basis der Pisa-Daten deuten darauf hin, dass mit steigender Nutzungsdauer digitaler Medien die durchschnittlich erzielten Pisa-Kompetenzpunkte tendenziell abnehmen", heißt es in dem IW-Gutachten im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).