In Deutschland geht die Schere beim Bildungsniveau junger Erwachsener weiter auf. Einer OECD-Studie zufolge steigt der Anteil Geringqualifizierter ebenso wie der der Hochgebildeten.

red/epd 09.09.2025 - 11:13 Uhr

In Deutschland klafft laut einer OECD-Analyse das Bildungsniveau junger Erwachsener immer weiter auseinander. 2024 hatten 15 Prozent der 25- bis 34-Jährigen weder die Fachhochschulreife noch eine Berufsausbildung, wie es in der am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie „Bildung auf einen Blick“ heißt. Das waren demnach zwei Prozentpunkte mehr als 2019. Zugleich wuchs der Analyse zufolge der Anteil der jungen Erwachsenen mit einem Hochschul-, Fachhochschul- oder Berufsakademieabschluss von 33 auf 40 Prozent. Diese wachsende Kluft bei den Bildungsabschlüssen sei „besorgniserregend“, erklärte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).