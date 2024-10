Welche Kinder bekommen in Zukunft eine Sprachförderung in Kitas und Grundschulen? Was sind die neuen Juniorklassen? Fragen und Antworten zum Sprachförderprogramm in baden-württembergischen Kitas und Grundschulen.

Lisa Welzhofer 28.10.2024 - 17:50 Uhr

An acht Grundschulen in Stuttgart wird seit diesem Schuljahr das Landeskonzept „SprachFit“ eingeführt. Noch seien die Schulen in einer „Aufbau- und Orientierungsphase“, sagt Thomas Schenk, der Leiter des Staatlichen Schulamts Stuttgart. „SprachFit“ ist Teil der Bildungsreform der grün-schwarzen Landesregierung. Das Ziel: Bereits im Vorschulalter zu erkennen, welche Kinder Unterstützungsbedarf in der sprachlichen Entwicklung haben – und diese Jungen und Mädchen dann gezielt fördern. Aber was umfasst das Programm?