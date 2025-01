Diskussion in Marbach Schwimmverein mahnt die Stadt: Kleines Hallenbad hat keine Zukunft

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) will der Gemeinderat ein neues Bad mit einem Becken bauen lassen. Der Schwimmverein hält das für wenig weitsichtig. In Schwieberdingen wäre man indes wahrscheinlich schon froh, wenn überhaupt ein neues Bad käme.