Beim Neustart in den Billie Jean King Cup gewinnt Noma Noah Akugue das erste Einzel für Deutschland gegen Portugal. Unmittelbar danach geht es mit dem nächsten Einzel weiter.

dpa 08.04.2026 - 12:58 Uhr

Oeiras - Beim Neustart in den Billie Jean King Cup hat das deutsche Frauen-Tennisteam einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Im Startduell mit Portugal gewann Noma Noha Akugue das erste Einzel gegen Matilde Jorge mit 6:4, 7:5. Am Dienstagabend war die Partie wegen anhaltender Regenfälle in der Nähe von Lissabon im zweiten Satz unterbrochen worden. Bei der Fortsetzung am Mittwochmorgen drehte Akugue einen 2:5-Rückstand noch in einen glatten Sieg.