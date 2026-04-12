Eigentlich wollten Deutschlands Tennisspielerinnen so schnell wie möglich zurück in die Weltgruppe des Billie Jean King Cup. Stattdessen sind sie nur noch drittklassig. Das gab es noch nie.
12.04.2026 - 11:31 Uhr
Oeiras - Nach dem historischen Absturz in die Drittklassigkeit liegt das deutsche Frauen-Tennis in Trümmern. Der desaströse Auftritt in der Relegation im portugiesischen Oeiras vor den Toren Lissabons ist der nächste Tiefpunkt einer beispiellosen Negativentwicklung der vergangenen Jahre.