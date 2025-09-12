Zu viele Händler im Internet halten sich nicht an die fundamentalsten Vorgaben des Verbraucherschutzes. Das muss sich ändern, meint Korrespondent Knut Krohn
Schnell und preiswert, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse der Online-Plattformen. Mit wenigen Klicks kann die neue Espressomaschine gekauft werden, die schon am nächsten Tag geliefert wird. Kein Wunder floriert der Handel im Internet. Doch trotz der seit Jahren rasant steigenden Umsatzzahlen sind die Online-Marktplätze noch immer überraschend wenig reguliert. Die Entwicklung hat einen kaum mehr hinzunehmenden Wildwuchs hervorgebracht und die Plattformen selbst tun nichts, dies zu ändern. Im Gegenteil: das Umgehen von Regeln ist für viele Anbieter im Internet zum Geschäftsmodell geworden.